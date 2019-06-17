Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы лучшить отношения Ирана и США

Смягчить напряженность в отношениях между Ираном и США может та страна, чья сила влияния на Вашингтон высока, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013 гг), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Тот, кто захочет создать баланс между США и Ираном, должен иметь сильное влияние на политику США", - сказал он в интервью РИА Новости.

Комментируя роль Японии в ситуации с США и Ираном, он отметил, что "необходимо понять, имеет ли Япония силу влияния на политику США и в какой степени и насколько это может быть эффективно".

"Если же этого нет, то все ограничится лишь беготней с посылками", - добавил он, отметив, что стремления лишь смягчить реализуемую США политику поможет только на короткий период и не приведет к балансу.