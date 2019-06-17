Погашена новая почтовая открытка, посвященная теме “Совет Европы”

17 июня была погашена и введена в обращение двусторонняя почтовая открытка с маркой.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности РА, почтовую открытку погасили министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, министр иностранных дел Зограб Мнацаканян, заместитель генерального секретаря СЕ Габриела Батаини-Драгони и председатель совета “Айпост Траст менеджмент” Хуан Пабло Гечиджян.

В центральной части почтовой открытки изображен фасад здания головного офиса Совета Европы во французском городе Страсбург и лозунг “Наши права, наши свободы, наша Европа” на английском языке. На правой части марки изображен логотип 70-летия Совета Европы и официальный логотип СЕ. В левом нижнем углу почтовой открытки размещены надписи “Совет Европы” и “Наши права, наши свободы, наша Европа” на армянском языке.

На оборотной стороне почтовой открытки также представлен головной офис Совета Европы и двуязычная запись “Наши права, наши свободы, наша Европа”.