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В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX


Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 MАX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press.

"Мы очень сожалеем о гибели людей", - сказал Тинсет во время общения с журналистами на Парижском авиашоу в Ле-Бурже. Другие руководители Boeing также принесли соболезнования семьям погибших и подчеркнули, что компания усиленно работает над обеспечеием безопасности полетов.

Кроме того, Тинсет извинился перед авиакомпаниями - эксплуатантами Boeing 737 MАX из-за приостановки полетов этих самолетов. Вице-президент Boeing подчеркнул, что компания усердно пытается выяснить причины аварий, однако сроки возобновления эксплуатации самолетов 737 MАX он не назвал.




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