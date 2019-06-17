Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но нельзя враждебно принимать Россию. Нет архитектуры безопасности без России. Поэтому Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим вести людей друг к другу, чтобы жить в мире", - приводит слова Юнкера представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева в своем аккаунте в Twitter.