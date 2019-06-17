Серж Саркисян участвует в презентации книги Тиграна Петросяна ”Игра престолов. Как побеждать в шахматах”

3-й президент РА, председатель федерации шахмат Армении Серж Саркисян в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна принимает участие в презентации книги всемирно известного шахматиста ”Игра престолов. Как побеждать в шахматах”, вышедшей в свет по случаю 90-летия 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна. Как передает «Арменпресс», в мероприятии принимают участие члены шахматной федерации, гроссмейстеры, международные мастера, участники блиц-турнира, посвященного Дню рождения Тиграна Петросяна.

Книга при содействии Федерации шахмат Армении издана в связи с юбилеем Петросяна. Она стала своеобразным подарком всем любителям шахмат и армянской общественности, которая на протяжении десятилетий гордится талантливым сыном армянского народа. Перевод на армянский язык и издание книги осуществила компания Newmag.