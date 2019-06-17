Илон Маск решил уйти из Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Только что удалил свой Twitter», — написал Маск. Кроме того, его имя пользователя поменялось с Elon Musk на Daddy Dotcom. В настоящий момент у поста изобретателя 65 тысяч лайков и репостов. Многие пользователи в комментариях просят Маска не уходить из соцсети.

Just deleted my Twitter account — Daddy DotCom (@elonmusk) 17 июня 2019 г.

Маск, на которого в Twitter подписаны 27 миллионов человек, уже не первый раз подвергается критике из-за своих публикаций. В 2018 году Tesla обвинила предпринимателя в попытке манипулировать акциями компании с помощью постов в Twitter. В апреле 2019 года Маск обязался согласовывать с профессиональными юристами все твиты, которые могут касаться Tesla, ее финансового состояния, готовящихся сделок и кадровых перестановок.