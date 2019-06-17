Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Исландии с национальным праздником
14:35, 17 Июнь, 2019
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Республики Исландия Катрин Якобсдоттир с национальным праздником Исландии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании Никола Пашиняна говорится:
“Сердечно поздравляю Вас и народ Исландии с национальным праздником Республики Исландия.
Армения готова развивать диалог с Исландией по всем возможным направлениям и предпринять шаги по реализации инициатив, представляющих взаимный интерес.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Исландии - благополучия и дальнейшего прогресса”.