Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Исландии с национальным праздником

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Республики Исландия Катрин Якобсдоттир с национальным праздником Исландии. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании Никола Пашиняна говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и народ Исландии с национальным праздником Республики Исландия.

Армения готова развивать диалог с Исландией по всем возможным направлениям и предпринять шаги по реализации инициатив, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Исландии - благополучия и дальнейшего прогресса”.