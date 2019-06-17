В результате ДТП в Ставропольском крае пострадали граждане Армении
В Кочубеевском районе Ставропольского края России 17 июня в 08:00 произошло ДТП, столкнулись 6 автомобилей, в том числе автомобиль Honda с государственным номером Армении.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в результате ДТП пострадали 6 граждан, 4 из которых – армяне. Пострадавшие доставлены в Невинномыский медицинский центр, где врачи, по предварительным данным, оценили их состояние как средней тяжести.
- 15:47 Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева
- 15:26 Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы лучшить отношения Ирана и США
- 15:18 Подсчитана разница в зарплатах мужчин и женщин
- 15:12 Российские пограничники предотвратили попытку провоза наркотиков на территорию Армении
- 15:00 Погашена новая почтовая открытка, посвященная теме “Совет Европы”
- 14:59 В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
- 14:53 Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер
- 14:48 Серж Саркисян участвует в презентации книги Тиграна Петросяна ”Игра престолов. Как побеждать в шахматах”
- 14:40 Илон Маск решил уйти из Twitter
- 14:35 Премьер-министр Армении поздравил премьер-министра Исландии с национальным праздником
- 14:26 В результате ДТП в Ставропольском крае пострадали граждане Армении
- 14:23 Увеличилось количество пожаров: МЧС призывает проявлять бдительность
- 14:06 В резиденции президента РА гостили члены инициативы деловых женщин Аргентины “Pollera Pantalon”
- 14:01 Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
- 13:40 Источник: США испытают новые Abrams в Европе
- 13:37 Мэрия Еревана объявляет тендер на приобретение новой партии лифтов
- 13:35 Иран объявил о новых сокращениях своих обязательств по ядерной сделке
- 13:22 Huawei подсчитала убытки компании из-за санкций США
- 13:19 Наира Зограбян считает единственным конкурентоспособным брендом Армении культуру
- 13:16 Арарат Мирзоян прокомментировал свой самоотвод от кандидатуры председателя правления партии “ГД”
- 13:10 В Арцахе начались командно-штабные учения: участвуют около 10 тысяч военнослужащих
- 13:04 Человек умирает в тот момент, когда перестает учиться: интервью Армена Саркисяна британскому изданию Financial Times
- 13:03 Администрация Зеленского планирует переезд в "стеклянный" офис
- 13:00 США отложат публикацию «сделки века»
- 12:56 В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится
- 12:55 Бабкен Тунян предлагает снизить размер госпошлины ломбардов и обменных пунктов
- 12:52 Лодка с беженцами затонула у берегов Турции
- 12:41 Артур Джавадян в Дубровнике примет участие в 25-ой Международной экономической конференции
- 12:31 Артур Алексанян в Хор Вирапе зажег второй факел 7-х Панармянских игр
- 12:11 На востоке Индии более ста человек погибли из-за вспышки острого энцефалита
- 12:04 Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия
- 11:54 Изменение организации дорожного движения на улице Ленинградян
- 11:48 Исполнительным директором фонда “Бизнес Армения” назначен Артак Погосян
- 11:39 С 14 по 17 июня различными подразделениями полиции раскрыто 130 случаев преступлений
- 11:32 Страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии: Петр Свитальский
12:18, 11.06.2019
Просмотрели 1916 раз Висенте Дель Боске в Ереване выступит с лекцией
10:50, 11.06.2019
Просмотрели 1672 раз Диаспора придает важное значение армянскому языку, армянской истории и религии в становлении армянской личности: опубликованы результаты первого опроса
10:32, 11.06.2019
Просмотрели 1669 раз Полиция задержала порядка 700 человек за участие в незаконных акциях в Казахстане
10:22, 10.06.2019
Просмотрели 1599 раз Строительный кран упал на многоэтажку в США, есть жертвы — видео
19:57, 14.06.2019
Просмотрели 1525 раз Политика Баку по изоляции Арцаха не способствует мирному разрешению азербайджано- карабахского конфликта: МИД Арцаха