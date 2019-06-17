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В результате ДТП в Ставропольском крае пострадали граждане Армении


В Кочубеевском районе Ставропольского края России 17 июня в 08:00 произошло ДТП, столкнулись 6 автомобилей, в том числе автомобиль Honda с государственным номером Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в результате ДТП пострадали 6 граждан, 4 из которых – армяне. Пострадавшие доставлены в Невинномыский медицинский центр, где врачи, по предварительным данным, оценили их состояние как средней тяжести.




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