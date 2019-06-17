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Увеличилось количество пожаров: МЧС призывает проявлять бдительность


По сравнению с прошлым годом в первой половине июня число пожаров увеличилось в 6 раз. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на территориях, покрытых растительностью, прилегающих к населенным пунктам  трава сухая и может стать причиной пожара.

МЧС призывает проявлять осторожность и не создавать пожароопасные ситуации.




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