В резиденции президента РА гостили члены инициативы деловых женщин Аргентины “Pollera Pantalon”

В резиденции президента Республики Армения гостили члены инициативы деловых женщин Аргентины “Pollera Pantalon”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян приветствовали гостей и выразили надежду, что в рамках краткого визита им многое удастся увидеть и узнать об Армении.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Президент Армен Саркисян представил историю Армении, перемены и развития произошедшие в последние годы в нашей стране. Говоря об армянах, проживающих по всему миру, президент республики подчеркнул, что диаспора - сила Армении, поскольку в современном мире величайшая и важнейшая ценность - человек.

Затем встречу продолжила супруга президента республики Нуне Саркисян, которая говорила о роли женщины в армянской действительности. Она подчеркнула, что женщины очень часто обладают более развитыми управленческими навыками, однако из-за природной скромности, они молчат и не говорят об этом вслух. “Мы важны как матери, потому что в семье все происходит вокруг матери. Армянские женщины талантливы, сильны, но очень часто эту силу прячут внутри себя, в то время как нужно показывать ее”, - отметила Нуне Саркисян, считая важной и другую, уравновешивающую роль женщин.

Она также отметила, что женщины могут внести свой большой вклад в деле создания или укрепления мостов между двумя странами. Она сказала, что Армения и Аргентина имеют теплые дружественные отношения, однако их можно укрепить новыми проектами и программами сотрудничества.

Аргентинские женщины, работающие в различных сферах бизнеса, представили свою работу и выразили желание в дальнейшем развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям.