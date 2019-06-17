Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб говорится в распространенном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД республики.

Инцидент произошел в 08:00 по местному времени (07:00 мск). По данным правоохранительных органов, стрельбу из автомата Калашникова открыл житель села Садыхлы того же района Эльнур Сулейманов.

"В результате были убиты жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, двое ее сыновей - Новруз и Шамиддин, а также жительница села Аггель Зейнаб Джалилова, еще три человека получили тяжелые телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 ("преднамеренное убийство двух и более человек") и 228.1 ("незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия"), отмечается в документе.

"В результате проведенных оперативно-следственных и превентивных мер Сулейманов добровольно сдался полиции и предъявил орудие преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде взятия под стражу", - сообщили Генпрокуратура и МВД.