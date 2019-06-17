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Источник: США испытают новые Abrams в Европе


Министерство обороны США разместит на своих базах в Европе новые модификации основных боевых танков M1A2 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley перед началом поставок Сухопутным войскам. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС в понедельник сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, начало поставок танков в американскую армию намечено на конец 2020 года. "Следовательно, испытания в Европе пройдут до этой даты", - подчеркнул источник, добавив, что Сухопутные войска получат пять бригадных комплектов модернизированных танков Abrams и пять - улучшенных БМП Bradley.

Согласно данным Пентагона, в состав бригадного комплекта танков Abrams входит до 102 боевых машин, а Bradley - 138.

 

 




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