Иран объявил о новых сокращениях своих обязательств по ядерной сделке
Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Об этом в понедельник заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, сообщает агентство ISNA.
"С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана, чтобы к 27 июня превысить объемы его накоплений в 300 кг [предусмотренные СВПД], - подчеркнул Камальванди. - Мы также приняли решение прекратить экспорт тяжелой воды". Согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки урана, если его объемы превышают 300 кг, а также отработанную тяжелую воду.
Представитель ОАЭИ отметил, что Иран все еще ожидает от европейских стран - участниц СВПД действий по выполнению своих обязательств в рамках сделки. "У европейцев все еще есть возможность принять [необходимое] решение. Наше терпение иссякло: мы ждали год и [8 мая 2019 года] дали еще два месяца, так что у них еще есть немного времени, чтобы исправить ситуацию", - пояснил Камальванди. Он добавил, что Тегеран находится в постоянном контакте с представителями европейских стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.