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Наира Зограбян считает единственным конкурентоспособным брендом Армении культуру


Член парламентской фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян считает единственным конкурентоспособным брендом Армении культуру. Как передает «Арменпресс», об этом Зограбян сказала 17 июня в ходе парламентских слушаний на тему “О возможных законодательных решениях в сфере кино”, инициированных постоянной комиссией НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

“На протяжении многих лет не было ясного осознания того, что сегодня в Армении есть конкурентоспособный бренд, единственный бренд, и это культура, которая действительно может стать серьезным экономическим фактором, чего мы не понимаем”, - сказала Зограбян.

Зограбян отметила, что в Армении проблема кино комплексная, и она будет разрешена, когда изменится политическое  представление о культуре, культура это бренд.




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