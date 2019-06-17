Член парламентской фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян считает единственным конкурентоспособным брендом Армении культуру. Как передает «Арменпресс», об этом Зограбян сказала 17 июня в ходе парламентских слушаний на тему “О возможных законодательных решениях в сфере кино”, инициированных постоянной комиссией НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.

“На протяжении многих лет не было ясного осознания того, что сегодня в Армении есть конкурентоспособный бренд, единственный бренд, и это культура, которая действительно может стать серьезным экономическим фактором, чего мы не понимаем”, - сказала Зограбян.

Зограбян отметила, что в Армении проблема кино комплексная, и она будет разрешена, когда изменится политическое представление о культуре, культура это бренд.