Арарат Мирзоян прокомментировал свой самоотвод от кандидатуры председателя правления партии “ГД”

Председатель Национального собрания РА, член правления партии “ГД” Арарат Мирзоян считает Сурена Папикяна лучшим кандидатом на пост председателя правления. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Мирзоян, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о самоотводе.

“Думаю, что Сурен Папикян был лучшим кандидатом на пост председателя правления, и мы сделали правильный выбор”, - сказал Мирзоян.

Говоря о выборах членов правления, он отметил, что в случае некоторых избранных членов правления результат был ожидаемым, а в случае некоторых - нет. Никто не смог бы со 100% точностью прогнозировать избрание 21 члена”, - отметил Мирзоян.

Касаясь других вопросов, он заверил, что результат выборов не был предрешен.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян 16 июня в ходе 5-го форума партии “Гражданский договор” был избран 3-м председателем правления партии. Была выдвинута также и кандидатура Никола Пашиняна и председателя НС Арарата Мирзояна, которые заявили о самоотводе.

Новое правление партии “Гражданский договор” состоит из 21 члена. В состав правления вошли Никол Пашинян, Тигран Авинян, Арарат Мирзоян, Сурен Папикян, Акоп Аршакян, Араик Арутюнян, Вилен Габриелян, Романос Петросян, Акоп Симидян, Рубен Рубинян, Арсен Торосян, Сипан Пашинян, Нарек Бабаян, Лилит Макунц, Арман Бошян, Мхитар Айрапетян, Ваагн Овакимян, Ален Симонян, Армен Памбухчян, Арпине Давоян и Эдуард Агаджанян.