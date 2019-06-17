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В Арцахе начались командно-штабные учения: участвуют около 10 тысяч военнослужащих


Согласно плану готовности Вооруженных сил Республики Арцах, 17 июня начались командно-штабные учения с привлечением ряда воинских частей и родов войск Армии обороны НКР.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, мероприятие, в котором принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, более 200 артиллерийских систем, около 150 бронетехники, более 50 систем ПВО, более 400 единиц автотехники и других подвижных составов, продолжится до 20 июня.

В ходе командно-штабных учений основное внимание будет уделено выполнению практических задач войск в ночных условиях, а также планируется разработать новые эпизоды тактики.

На военных играх будут испытаны системы разведки и управления, оснащенные высокими технологиями и новые образцы оружия.




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