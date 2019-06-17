США отложат публикацию «сделки века»

Публикацию политической части плана США по примирению Израиля и Палестины могут отложить до ноября текущего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Axios со ссылкой на спецпосланника американского президента на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта.

Причиной такого решения стали внутренние политические процессы Израиля. Соединенные Штаты собирались обнародовать детали сделки в течение лета, но премьер-министру еврейского государства не удалось сформировать правящую коалицию в мае, и парламент страны ждут перевыборы.

План примирения в связи с этим будет дожидаться нового правительства, которое появится в ноябре. К тому моменту предвыборная кампания американского лидера Дональда Трампа уже полностью развернется, однако, по словам Гринблатта, это не станет проблемой.