Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

В ближайшие дни температура воздуха существенно не изменится


С 17 по 22 июня ночью и после полудня в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 17 по 22 июня в основном ночью и после полудня в отдельных местах города ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.




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