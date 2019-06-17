Бабкен Тунян предлагает снизить размер госпошлины ломбардов и обменных пунктов

Председатель постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян предлагает снизить размер госпошлины для ломбардов, обменных пунктов, предусмотренной пакетом изменений в Налоговом кодексе и повысить госпошлину банков. Как передает «Арменпресс», Тунян сделал такое предложение во время обсуждения пакета изменений на заседании комиссии.

“По предлагаемому пакету изменений получается, что основной груз ложится на ломбарды и обменные пункты, бремя банков также увеличивается, но не в такой степени. Объем кредитов, предоставленных коммерческими банками, за последние 10 лет с 361 млрд драмов достиг 3,2 триллиона. Объем кредитов, предоставляемых универсальными кредитными организациями, с 53 млрд драмов достиг 368 млрд драмов, а объем предоставляемых ломбардами до 2012 года вырос, достиг 15,1 млрд драмов, после чего в последние годы сократился и колеблется в пределах 8 млрд драмов. Сейчас эта сфера не может противостоять рынку. Я понимаю, что есть и проблемы, связанные с контролем, однако они не могут быть главным фактором налоговых изменений. В результате этих изменений мы будем иметь лишь углубление концентрации на этом рынке и сдвиг денежных потоков из этого сектора в банковский сектор. Мы предлагаем повысить госпошлину коммерческих банков, повысить госпошлину филиалов, немного снизить ее для обменных пунктов и ломбардов”, - сказал Тунян.

Он отметил, что после обсуждений с представителями ЦБ предлагает установить госпошлину в размере 750 тысяч драмов для филиалов банков, сделать госпошлину в размере 1.5 млн драмов для ломбардов, затем - 2 млн драмов. Для обменных пунктов Тунян предлагает в первый год установить 500 тысяч драмов, затем 1 млн драмов госпошлины.

Проект изменений в Законе “О госпошлине” предусматривает ежегодную госпошлину с ломбардов со 100 тыс. драмов до 6 млн, а с обменных пунктов - от 50 тыс. до 3 млн драмов.