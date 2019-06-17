Лодка с беженцами затонула у берегов Турции

Лодка с беженцами затонула возле берегов Турции на западе страны, погибли не менее восьми человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Анатолийское агентство.

По его данным, чрезвычайное происшествие случилось в Эгейском море, в районе Бодрума в провинции Мугла.

Затонувшая лодка находится на глубине 34 метров. Береговая охрана смогла спасти 31 человека.