Артур Джавадян в Дубровнике примет участие в 25-ой Международной экономической конференции

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян выехал в Дубровник, где с 17 по 18 июня примет участие в 25-ой Международной экономической конференции в Дубровнике с участием руководителей центральных/национальных банков региона, международных финансовых структур, а также представителей ведущих университетов и научных кругов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, на конференции будут обсуждены вопросы, касающиеся мировой торговли, глобализации, будущего европейского и глобального банкинга, денежно-кредитной политики, институционального развития центральных банков.

Председатель ЦБ председательствует на одном из пленарных заседаний конференции, посвященного проблемам независимости центральных банков.

Запланирован ряд рабочих встреч с представителями партнерских структур.