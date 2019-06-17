Изменение организации дорожного движения на улице Ленинградян

С целью улучшения безопасности дорожного движения и во избежание дорожно-транспортных происшествий с 17 июня 2019 году на улице Ленинградян будет перекрыто место разворота транспортных средств на участках Цицернакабердского шоссе и улицы Шинарарнери, на улице Ленинградян в направлении улицы Себастии (напротив здания Ленинградян 31/5).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, водители транспортных средств, движущихся по улице Ленинградян по направлению к улице Себастия, могут сделать разворот на участке открытой зоны на улице Шинарарнери, через 100 метров после указанного места.