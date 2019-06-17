Фонд “Бизнес Армения” после организационных изменений продолжает свою деятельность без участия правительства и прямого финансирования из государственного бюджета. Как передает «Арменпресс», аппарат фонда выступил с заявлением.

“Фонд “Бизнес Армения” заявляет, что после проведения организационных изменений продолжает свою деятельность и свою миссию стимулирования экономического роста страны. Деятельность фонда направлена на стимулирование инвестиций и экспорта, а также развития туризма.

Бизнес Армения, имея огромный опыт стимулирования бизнеса, предоставит инвесторам, экспортерам, предпринимателям сферы туризма финансовые, правовые, маркетинговые, аналитические, налоговые и другие необходимые для бизнеса консультации и поддержку.

Фонд “Бизнес Армения” всем инвесторам и экспортерам, своим иностранным официальным представителям, общественным организациям и дипломатическим структурам выражает благодарность за содействие в течение прошедших лет развитию экономики Армении в сотрудничестве с фондом. Фонд призывает к дальнейшему сотрудничеству во имя более привлекательной Армении”.

Исполнительным директором фонда “Бизнес Армения” назначен Артак Погосян, который до этого занимал должность финансово-экономического и правового директора того же фонда.

Адрес фонда и контактные данные те же.