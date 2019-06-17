С 14 по 17 июня различными подразделениями полиции раскрыто 130 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 14 и 17 июня сотрудниками различных подразделений полиции раскрыто 130 случаев преступлений, в том числе 10 ранее совершенных.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в частности, раскрыто 25 случаев причинения телесных повреждений, 20 краж личного имущества, 12 случаев побоев, 11 случаев мошенничества, 8 случаев обнаружения наркотиков, 5 случаев присвоения или растраты, по 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая незаконного пересечения государственной границы и угрозы убийства, по 2 случая уклонения от налогов, умышленного повреждения имущества, хулиганства, служебного подлога или небрежности, похищение лица, кражи государственно-общественного имущества, квартирных краж, фальшивомонетничества, компьютерных преступлений, насилия в отношении представителя власти, выращивания запрещенных к переработке наркотических средств, избиения или попытки иного насильственного действия, насильственных действия сексуального характера, нарушения авторских и смежных прав, похищения, угроз и незаконного лишения свободы лица, нарушения санитарно-противоэпидемических правил, хищения документов, половых отношений с лицом, не достигшим 16 лет, незаконного хранение оружия, по 1 случаю нарушения правил трудовой безопасности и причинения по неосторожности вреда имуществу.

Обнаружен 1 пропавший, 13 разыскиваемых, добровольно явились 7 человек.

Зарегистрировано 6 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества, 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи государственно-общественного имущества, квартирной кражи, угона автомобиля и других преступлений.

За 3 минувших дня в республике было зарегистрировано 42 ДТП, вследствие которых 1 человек погиб, 57 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.