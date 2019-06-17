Страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии: Петр Свитальский

Армения обладает потенциалом в области кинематографии, который должен быть восстановлен и развиваться, страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии, считает посол ЕС в Армении Петр Свитальский. По сообщению «Арменпресс», об этом он сказал на парламентских слушаниях на тему возможных законодательных решений в сфере кино.

“Необходимо особо оценить роль фонда “Золотой абрикос” за выступление с инициативой по разработке проекта закона о кино. ЕС по ряду причин решил поддержать эту инициативу и эти усилия. Первая причина в том, что мы считаем, что культура является очень мощным инструментом для Армении, который может не только повысить имидж страны, но и внести вклад в развитие экономики. Вторая причина заключается в том, что мы считаем, что кинематография - одна из тех сфер, в которой Армения обладает потенциалом и он должен быть восстановлен и развиваться, страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии. В-третьих, мы хотим содействовать участию Армении в программе ЕС “Креативная Европа”, - сказал Свитальский.

Он отметил, что на уровне подпрограмм Армения уже участвует в двух мероприятиях, и они считают, что участие Армении будет успешным, и эти программы принесут стране пользу. Он отметил, что третья подпрограмма касается СМИ. “В Брюсселе мы слышали, что Армения хочет участвовать в программе сотрудничества на 2020 - 2022 гг., и культура является важным фактором для того, чтобы это участие сделать возможным ”, - сказал Свитальский и отметил, что они сделают все, чтобы Армении участвовала в программе “Креативная Европа”.

Он выразил надежду, что парламентские слушания и обсуждения увенчаются успехом, и НС сможет принять закон о кино, который будет мощным, сильным и реалистичным.