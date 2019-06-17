Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше, заявил министр обороны европейской страны Мариуш Блашак в эфире Польского радио, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы договорились о присутствии дивизионного командования войск США. Такое командование будет командованием, которому будут подчиняться американские войска на восточном фланге НАТО", - сказал Блащак.

Достигнутое между Польшей и США соглашение о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться военнослужащие США, заявил Блащак в эфиреPolskie Radio.

"В рамках соглашения мы пришли к договоренности о том, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения", - сказал он.