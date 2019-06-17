Опрос: Трамп уступает по популярности пяти возможным соперникам на выборах

Президент США Дональд Трамп уступает по популярности среди избирателей пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на выборах главы государства в 2020 году, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News с 9 по 12 июня.

Согласно этим оценкам, сейчас самый высокий рейтинг среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, у бывшего вице-президента США Джо Байдена. 32% респондентов из числа сторонников Демократической партии заявили, что отдали бы ему свои голоса на первичных выборах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от демократов в 2016 году, поддержали бы 13% опрошенных. Сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен - 9%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа и сенатора от Калифорнии Камалу Харрис - по 8%.

По результатам опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 49% голосов избирателей, а Трамп - 39%. Сандерс победил бы Трампа, набрав 49% голосов, результат республиканца составил бы 40%. Уоррен одержала бы победу над Трампом при соотношении 43% к 41% голосов в пользу демократа. Для Харрис и Буттеджаджа результаты составили бы соответственно 42% - 41% и 41% - 40%.

Опрос проведен среди примерно 1 тыс. респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).