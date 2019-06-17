Мануэл Петросян - второй на международном турнире в Мумбаи

Гроссмейстер Мануэл Петросян занял второе место на розыгрыше Кубка мэра Мумбаи.

Как передает «Арменпресс», на турнире в индийском городе Мумбаи представитель Армении Мануэл Петросян завершил партию вничью и, набрав из 10 возможных 8 очков, занял второе место. Уступая по дополнительным очкам лишь единственному гроссмейстеру из Таджикистана Фаруху Амоантову.

Другой представитель Армении Самвел Тер-Саакян с 7,5 очками занял 4 место.