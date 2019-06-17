Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента Турции на одну ступень - до "B1" с "Ba3", прогноз по рейтингу негативный. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении агентства.

"Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что риск кризиса платежного баланса продолжает расти, а вместе с ним и риск дефолта по государственным долговым бумагам", - говорится в сообщении.

Moody's полагает, что негативные изменения в области институциональной стабильности и эффективности политики Турции оказывают давление на доверие инвесторов, и это все сильнее перевешивает традиционные сильные стороны страны, включая ее диверсифицированную экономику и низкий уровень государственного долга.

Экономика Турции в прошлом году выросла всего на 2,6%, что стало минимальным показателем за последние 10 лет, а ВПП на душу населения даже упал. Рекордным за последние 15 лет стал прошлогодний уровень инфляции, увеличилась и безработица.