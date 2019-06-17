Пожар в городе Раздан: пострадавших нет

16-го июня в 20: 01 в службу “911” поступил звонок о том, что в кинотеатре “Барекамутюн” микрорайона города Раздан Котайкского марза вспыхнул пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в здании, принадлежащем А. Г.

Пожар был локализован в 22: 05, потушен - в 22: 55.

Сгорели деревянный потолок здания (около 800 кв. м), внутренняя облицовка (около 600 кв.м) и сцена (около 40 кв. м).