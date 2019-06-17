Комиссия НС Армении вынесла положительное заключение по проекту изменений в Законе “О дипломатической службе”

Постоянная комиссия НС по внешним связям дала положительное заключение проекту закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О дипломатической службе”. Как передает «Арменпресс», 17 июня в комиссии вопрос представил заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян.

“Речь идет об изменении, которое позволит дипломатам, работающим в системе Министерства иностранных дел находиться в статусе длительной командировки также и в системе аппарата президента Республики и Национального собрания. Существующим законом эта возможность отведена только командировке в аппарат премьер-министра, в результате изменения закона мы предоставим профессиональным дипломатам возможность работать и сохранять свой дипломатический стаж в НС, аппарате президента и других государственных органах, если есть соответствующее частное соглашение для работы на дискреционных или административных должностях”, - сказал Ованнисян.

4 июня на заседании НС РА проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О дипломатической службе” был принят в первом чтении.