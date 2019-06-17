NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Газета New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты, назвал авторов "врагами народа" и отметил, что публикация подобной "неправдивой истории" история является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".

"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации", - следует в заявлении газеты в Twitter.