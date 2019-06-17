Судебные решения Франции предвещают новый активный этап признания Арцаха: статья Шаана Гантааряна

Ответ на решение французского суда, объявившего недействительным соглашения о сотрудничестве между городскими советами Франции и Арцаха, с однозначными комментариями не может быть адекватным политическому восприятию.

Во-первых, конечно, принципиально французское правосудие отделено от политической сферы и, следовательно, оно не зависит и от исполнительной власти. Следовательно, подчеркивать, что официальный Париж посылает Баку политический импульс с повесткой придания нового импульса экономическим отношениям, не может иметь столь абсолютного восприятия.

Основанием для такого комментария может послужить заявление президента Макрона о сделках с Баку по продаже новых видов оружия в официальном календаре 24 апреля или почти одновременно.

Ясно, что противник, точнее, противники, проводят политическую работу, опротестовывая и требуя отмены подобных соглашений. Протесты, направленные Баку в Париж, начали уже влиять на городские советы французских городов. Вместо провозглашения городов-побратимов они ищут другую терминологию для описания актов о подписании меморандумов о сотрудничестве между двумя городами. Ясно, что Баку в этой борьбе не одинок. Анкара как опытный главный и старший партнер на европейском поле помогает своему брату поднимать жалобы на правовую почву. Делая подсказки по поведению политического шантажа, управляет игрой, применяемой от имени Баку. У Анкары есть огромный опыт политического шантажа, которым должен воспользоваться и младший партнер.

Именно в этом контексте следует воспринимать иронию Анкары в адрес Парижа, подчеркнутую озвучиванием задачи провозглашения городов-побратимов Анкара-Баку.

Баку все больше констатирует это. Дальнейшие инициативы французских городов, как минимум, замедлятся, будут заморожены или приостановлены. Пока не исключено, что французский прецедент окажет определенное влияние и на другие европейские города.

Не только французские города приняли решения в формате городов-побратимов и предприняли шаги в этом направлении. В США начался процесс признания Республики Арцах на уровне штатов, то же самое в Австралии.

Теперь, если в случае Франции правовой основой для обжалований является то, как можно подписывать соглашения с городами государства, не получившего признания со стороны данной страны, то и здесь логика такая же. Ни США, ни Австралия официально не признали Республику Арцах, однако это не было препятствием для того, чтобы Штаты двух стран признали Арцах.

В этом плане, решения, принятые судебной системой Франции, могут стать юридически слабыми, если в будущем для их отмены будут направлены заявления о пересмотре в соответствующие инстанции. Но это уже другая проблема правовой процедуры. Политическое наблюдение во всем этом делает себя ощутимым. Кажется, что кампания по признанию Арцаха на уровне штатов и городов и сотрудничество со Степанакертом, прошедшее определенный путь, сейчас удостаиваются политико-правовых противодействий. Это само по себе показатель того, что под покровительством Анкары продолжается отрицание Баку.

А эти процессы всеобщим взглядом указывают на то, что Арцахский вопрос превратился в ключевую тему признания-отрицания, что подчеркивает необходимость разработки новой стратегии сотрудничества организаций государство-диаспора и общеармянских работ. Это также предполагает, что на международной арене признание Арцаха вступает в новую активную фазу.

Шаган Гантаарян