Дебаты претендентов на пост премьера Британии прошли без Бориса Джонсона

Телевизионные дебаты между кандидатами на пост следующего главы Консервативной партии Великобритании, которому предстоит сменить Терезу Мэй на посту главы правительства страны, состоялись в воскресенье вечером без участия фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона и не выявили явного победителя. Почти двухчасовой диспут, который вели 5 претендентов в преемники Мэй, транслировал четвертый канал британского телевидения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Джонсон еще в пятницу дал понять, что пропустит дебаты на четвертом канале, пообещав при этом, что будет дискутировать с конкурентами-однопартийцами на Би-би-си вечером 18 июля. За несколько часов до этого консерваторы проведут второй тур внутрифракционного голосования по кандидатурам претендентов на премьерский пост, исключив из борьбы тех из них, кто не пользуется достаточной поддержкой. Как ранее пояснил Джонсон, после отсева дебаты будут проходить более конструктивно. В результате зарезервированный за Джонсоном центральный подиум пустовал, а его соперники обвиняли фаворита в отсутствии необходимого будущему премьеру мужества.

Бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб был единственным из кандидатов в премьеры, который, как и сам фаворит, настаивал на том, что страна должна выйти из Евросоюза не позднее 31 октября, даже если это будет означать Brexit без сделки или роспуск парламента. Его соперники, напротив, критиковали такой подход, предпочитая занимать более гибкую позицию и допускали возможность новой отсрочки Brexit, если это позволит заключить сделку с ЕС на более выгодных условиях или добиться одобрения Палаты общин для ее нынешнего варианта.