Ушла из жизни заслуженная артистка Армении, хореограф Надежда Давтян. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

“Министерство образования, науки, культуры и спорта РА с глубокой скорбью сообщает, что в возрасте 67 лет ушла из жизни заслуженная артистка РА, хореограф, репетитор Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна - Надежда Давтян. Министерство выражает соболезнования родным и близким Надежды Давтян, коллективу театра и поклонникам ее искусства”,- говорится в сообщении.