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В “Пюнике” пополнение


В ереванском “Пюнике” новый футболист, который уже присоединился к команде. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. “Пюник” подписал контракт с 23-летним российским защитником Антоном Беловым. Он является воспитанником махачкалинского “Анжи” и за свою карьеру по аренде успел выступить в “Сокол-2”, “Зенит-Пензе” и в “Зорки”.

Последним клубом футболиста был  “Анжи”.

Ранее “Пюник” покинул 33-летний украинский полузащитник Максим Трусевич. Истек срок контракта с футболистом.




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