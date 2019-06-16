Оползневые массы  закрыли  русло реки Воротан — МЧС призывает обходить район Чертова моста

В результате активизации оползня в районе, прилегающем к деревне Алидзор, массы земли закрыли русло реки Воротан.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Территория от оползня до Чертова моста составляет 1,5-2 км.

Спасатели оградили территорию.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

«Просьба из соображений безопасности не посещать зону Чертова моста 16-18 июня», - говорится в сообщении.