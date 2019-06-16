Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Оползневые массы  закрыли  русло реки Воротан — МЧС призывает обходить район Чертова моста


В результате активизации оползня в районе, прилегающем к деревне Алидзор, массы земли  закрыли русло реки Воротан. 

Об этом Арменпресс  стало известно с  официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Территория  от оползня до  Чертова моста  составляет 1,5-2 км.

Спасатели оградили  территорию.

Министерство предоставит дополнительную информацию.

«Просьба  из соображений безопасности не посещать зону  Чертова моста  16-18 июня», - говорится в сообщении.   

 




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