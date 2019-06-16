ЕС  осуществит программы  по стимулированию туризма на  €13 млн  в  трех северных областях РА 

Программа развития туризма стоимостью €13 млн, которая будет осуществляться Европейским союзом в Армении и утверждена правительством Армении, охватит три северных региона - Ширак, Лори и Тавуш.

Как передает Арменпресс, так заявил глава представительства ЕС в Армении, посол Петр Свитальский в беседе с журналистами в Ашоцке 16 июня.

«Надеюсь, что в октябре-ноябре этого года мы сможем запустить этот масштабный проект стоимостью до 13 миллионов евро, который в первую очередь направлен на развитие туризма. Мы уже начали переговоры с губернатором Ширака относительно эффективного расходования этих средств. Полмиллиона евро зарезервировано для центра зимних видов спорта, и я надеюсь, что этот центр будет расположен в этом районе - на севере Ширака, и укрепит роль Ашоцка в развитии зимних видов спорта в Армении», - сказал посол.

Он заверил, что в рамках этих 13 миллионов евро у малого бизнеса будет возможность получить небольшие гранты для стимулирования туризма. «У нас есть большие надежды на губернаторов этих трех областей. Конечно, потребуется несколько лет, чтобы результаты стали очевидны. Но мы движемся в этом направлении. Мы надеемся, что в ближайшее время мы подпишем соглашение с нашей партнерской организацией, Агентством развития Германии. Очень надеюсь, что основные работы начнутся осенью», - добавил Петр Свитальский.

В настоящее время Европейский союз также обсуждает с правительством Армении программу поддержки общин. Это будет включено в план действий ЕС-2019.

«Я не могу раскрыть детали этого проекта, так как мы находимся на стадии обсуждения с правительством Армении, но мы хотим направить деньги напрямую в местные общины, деревни и города». С первого дня моего пребывания в Армении это стало для меня приоритетом – сосредоточить осуществление проектов вне Еревана, в провинциях и местных общинах. Я сделал все, что в моих силах, и я надеюсь, что эта программа будет успешно реализована», - заверил посол.

Относительно предоставления Армении дополнительных 25 миллионов евро для реформирования судебно-правовой системы, он сказал:

«Да, Армения получила 25 миллионов евро. Это политическое решение, потому что оно отражает положительную оценку Евросоюза демократических изменений в Армении. Теперь с вашим правительством мы обсуждаем, куда направить эту сумму, и это нужно сделать быстро, поскольку это срочная сумма, и эти 25 миллионов долларов должны быть быстро выделены для определенной цели. Евросоюз поддерживает реформу судебно-правовой системы в Армении и готов оказать помощь. Мы ждем инициативы правительства и надеемся, что правительство представит комплексные и четкие программы. В нашем внутреннем распределении мы думаем, что сможем выделить достаточно средств для реформирования судебно-правовой системы, но инициатива должна исходить от правительства».

Отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве ЕС с новым правительством Армении, посол сказал:

"Вы хотите заставить меня ответить, как Федерика Могерини: «У нас прекрасные отношения с этим правительством, и мы удовлетворены тем, как мы продвигаемся вперед по нашей общей повестке».

Арменуи Мхоян