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Арарат Мирзоян не исключает, что Артаку Зейналяну будет предложена новая должность


Спикер НС РА Арарат Мирзоян не исключает, что экс-министру юстиции Артаку Зейналяну будет предложена новая должность.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами 16 июня  сказал Арарат Мирзоян.

Разговоры  о том, что Артак Зейналян  вышел  из самой  активной, ведущей   роли  в политической, правовой  жизни страны, явно преждевременны», - отметил спикер.

На вопрос, есть ли у  власти новое  предложение Артаку Зейналяну, Мирзоян ответил, что такое может быть.

«Думаю, у Артака Зейналяна  будет возможность послужить Республике Армения», - сказал   Арарат Мирзоян.

12 июня указом президента  РА  Армена  Саркисяна Артак  Зейналян освобожден с должности министра  юстиции РА.

   




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