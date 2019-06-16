Арарат Мирзоян не исключает, что Артаку Зейналяну будет предложена новая должность

Спикер НС РА Арарат Мирзоян не исключает, что экс-министру юстиции Артаку Зейналяну будет предложена новая должность.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 июня сказал Арарат Мирзоян.

Разговоры о том, что Артак Зейналян вышел из самой активной, ведущей роли в политической, правовой жизни страны, явно преждевременны», - отметил спикер.

На вопрос, есть ли у власти новое предложение Артаку Зейналяну, Мирзоян ответил, что такое может быть.

«Думаю, у Артака Зейналяна будет возможность послужить Республике Армения», - сказал Арарат Мирзоян.

12 июня указом президента РА Армена Саркисяна Артак Зейналян освобожден с должности министра юстиции РА.