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Тигран Авинян  — об обсуждениях вокруг назначения министра  юстиции


Относительно кандидатуры  нового министра  юстиции окончательного решения  еще нет.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами 16 июня  сказал вице-премьер РА Тигран Авинян.

«Решения  еще нет, обсуждения  продолжаются.  Полагаю, выбор падет на того кандидата, который сможет внести переломные изменения в сфере – с точки зрения  темпов  и качества.  Рассматривается несколько кандидатур. Полагаю, в данный  момент не следует называть их имена», - сказал Авинян.

12 июня указом президента  РА  Армена  Саркисяна Артак  Зейналян освобожден с должности министра  юстиции РА.

 

 




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