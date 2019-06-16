Тигран Авинян  — об обсуждениях вокруг назначения министра  юстиции

Относительно кандидатуры нового министра юстиции окончательного решения еще нет.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 16 июня сказал вице-премьер РА Тигран Авинян.

«Решения еще нет, обсуждения продолжаются. Полагаю, выбор падет на того кандидата, который сможет внести переломные изменения в сфере – с точки зрения темпов и качества. Рассматривается несколько кандидатур. Полагаю, в данный момент не следует называть их имена», - сказал Авинян.

12 июня указом президента РА Армена Саркисяна Артак Зейналян освобожден с должности министра юстиции РА.