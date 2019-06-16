В ближайшую неделю на  значительной  территории РА  ожидаются  кратковременные  дожди и грозы, возможен град

На территории РА ночью и после полудня с 16-21 июня в большинстве районов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 16-21 июня, в основном ночью и после полудня, в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.