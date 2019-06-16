«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Премьер-министр Никол Пашинян принял Анджея Каспршика
В результате выстрела противника в Арцахе погиб военнослужащий
Палата представителей Нидерландов приняла осуждающую турецкие власти за навешивание ярлыков жертвам Геноцида армян резолюцию
Россия высоко ценит действия Армении в рамках председательства в ЕАЭС: Путин посетит Армению
Ягланд направил письмо Пашиняну: СЕ ценит приверженность премьер-министра Армении последовательности в повестке дня судебных реформ
Мовсес Абелян назначен заместителем генерального секретаря ООН
Премьер-министр Пашинян вручил Рене Руке паспорт гражданина Республики Армения
Стартуют регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван
Правительство предлагает устранить требование об уведомлении хозяйствующих субъектов о предстоящей метрологической инспекции за три рабочих дня до начала проверки
Парламент Армении полностью принял проекты нескольких законов, представленные правительством
Состоялась церемония вручения Премии президента Республики Армения за 2018 год
ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования
Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Арцах
Армения является первой среди стран ЕАЭС по объему инвестиций и экономическому росту: статистика ЕЭК
Восстановлен средневековый пещерно-крепостной комплекс Зарни-Парни
Диаспора придает важное значение армянскому языку, армянской истории и религии в становлении армянской личности: опубликованы результаты первого опроса
Экс-мэр Глендейла назначен главным комиссаром по делам диаспоры
Сборная Армении по футболу в Афинах победила Грецию