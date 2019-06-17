Предстоящие на 17 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 17 июня, в Национальном собрании состоится заседание постоянной комиссии по внешним связям.

Еще одна встреча в Национальном собрании. Члены делегации НС РА в ПА НАТО выступят с пресс-конференцией. Они представят подробности о весенней сессии ПА НАТО прошедшей с 31 мая по 3 июня в Братиславе.

С журналистами встретится адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. Он представит вопросы, связанные с судебным процессом.

В Министерстве иностранных дел РА ЗАО “Айпост” погасит и выпустит в обращение двустороннюю почтовую открытку с одной маркой, посвященную теме “Совет Европы”.

17 июня - Международный день борьбы с опустыниванием. Сегодня на пресс-конференции национальный координатор конвенции по борьбе с опустыниванием Ашот Вардеванян, академик Международной академии экологии Ашот Хоецян коснутся проблем сферы и реализуемых программ.

Проблемы уличной торговли в центре обсуждения специалистов сферы. На созванной пресс-конференции председатель ОО “Центр консультации потребителей” Карен Чилингарян и диетолог Гаяне Шахатуни представят свои наблюдения о проблемах уличной торговли и вытекающих из них последствиях.

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