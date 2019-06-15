Бако Саакян посетил Аскеранский и Мартакертский районы

Президент Арцаха Бако Саакян 15 июня посетил Аскеранский и Мартакертский районы и на месте ознакомился с выполнением ряда программ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент дал поручения руководителям заинтересованных органов, направленных на надлежащее выполнение намеченных программ.