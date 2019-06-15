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Бако Саакян посетил Аскеранский и Мартакертский районы


Президент Арцаха Бако Саакян 15 июня  посетил Аскеранский  и Мартакертский  районы и на  месте  ознакомился с  выполнением ряда  программ.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент дал поручения  руководителям заинтересованных органов, направленных на надлежащее выполнение  намеченных программ.




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