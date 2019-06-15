Умер Франко Дзеффирелли

Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли скончался в своем доме в Риме на 97-м году жизни, сообщили представители фонда, который носит имя маэстро.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище PorteSante во Флоренции", — говорится в сообщении на сайте Фонда Дзеффирелли.

В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг". Популярность ему принесли экранизации Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). За "Ромео и Джульетту" его номинировали на "Оскар" как лучшего режиссера, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу. Был лауреатом премии БАФТА.

Среди работ Дзеффирелли — "Брат Солнце, сестра Луна" о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, "Иисус из Назарета", снятый по заказу Ватикана, мелодрама "Чемпион", киноадаптации опер, в том числе "Паяцев", "Травиаты", Отелло". Затем последовали экранизация "Гамлета", "Воробей" и "Джейн Эйр", а также "Чай с Муссолини". Последнийфильм "Калласнавсегда" Дзеффиреллиснял в 2002 году.