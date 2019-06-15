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Мармарашенцы открыли трассу Ереван-Арташат


Жители села Мармарашен Араратскойобласти 15 июня перекрыли трассу  Ереван-Арташат— в знак  борьбысо зловонием, распространяющемся  из  свинофермы в Мармараашене.

В беседе с Арменпресс глава общины Мармарашен Эдвард Акопян отметил, что изначально жители общины просто хотели договориться с владельцами свинофермы, чтобы решить проблему зловония, но те  отказались от переговоров.

 «Получив отказ,  жители решили закрыть дорогу, после чего прибыла полиция. Была проведена встреча с работниками свинофермы, жители общины были недовольны этим разговором. После этого у меня был телефонный разговор с губернатором, который пригласил меня в понедельник. Планируется создать комиссию, которая будет изучать проблему», - сказал он.

Глава общины сообщил, что участок дороги Ереван-Арташат открыт в 13:00.




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