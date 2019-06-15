Мармарашенцы открыли трассу Ереван-Арташат

Жители села Мармарашен Араратскойобласти 15 июня перекрыли трассу Ереван-Арташат— в знак борьбысо зловонием, распространяющемся из свинофермы в Мармараашене.

В беседе с Арменпресс глава общины Мармарашен Эдвард Акопян отметил, что изначально жители общины просто хотели договориться с владельцами свинофермы, чтобы решить проблему зловония, но те отказались от переговоров.

«Получив отказ, жители решили закрыть дорогу, после чего прибыла полиция. Была проведена встреча с работниками свинофермы, жители общины были недовольны этим разговором. После этого у меня был телефонный разговор с губернатором, который пригласил меня в понедельник. Планируется создать комиссию, которая будет изучать проблему», - сказал он.

Глава общины сообщил, что участок дороги Ереван-Арташат открыт в 13:00.