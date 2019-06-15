В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты

Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Об этом объявил в субботу министр экономики, торговли и промышленности ХиросигэСэко, выступая на открытии встречи министров энергетики и экологии государств G20, которая начала работу в городе Каруидзава.

Одна из главных тем дискуссии на этом совещании - выработка мер по сокращению гигантских объемов пластикового мусора в мире. Значительная часть его формируется именно за счет огромного количества пластиковых пакетов, которые попадают в руки покупателей вместе с приобретенными товарами.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора.