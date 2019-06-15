Замдиректора театра Амазгаин подал в отставку

Замдиректора театра Амазгаин Манук Нигоян подал заявление об освобождении по собственному желанию.

«Подал заявление об освобождении по собственному желанию об уходе с должностизамдиректора театра Амазгаин. Благодарю коллектив театра за плодотворное сотрудничество», - как передает Арменпресс, написал Нигоян в Facebook.