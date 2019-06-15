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Замдиректора театра Амазгаин подал в отставку


Замдиректора  театра  Амазгаин Манук  Нигоян подал заявление  об  освобождении по собственному  желанию.

«Подал заявление  об  освобождении по собственному  желанию  об уходе с должностизамдиректора  театра  Амазгаин. Благодарю коллектив  театра за  плодотворное  сотрудничество», - как  передает Арменпресс, написал Нигоян в  Facebook.

 




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