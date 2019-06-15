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Давид Тоноян принял участие в похоронах солдата Артема Хачатряна, убитого выстрелом противника


Министр обороны Армении Давид Тоноян принял участие в похоронах солдата Артема Хачатряна, погибшего от выстрела противника. 

Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь Министерства обороны РА АрцрунОваннисян сделал об этом  заметку на своей странице в Facebook.

«Отношение нашегонарода к  своим  героям особое. На похоронах солдата Артема Хачатряна, который был убит накануне, присутствовал министр обороны Армении Давид Тоноян.Сопровождая каждый  залп аплодисментами, люди простились со  своим славным сыном», - написал АрцрунОваннисян.

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, 13 июня, в районе 17:05 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артем ВазгеновичХачатрян (1999 года рождения).




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