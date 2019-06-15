Давид Тоноян принял участие в похоронах солдата Артема Хачатряна, убитого выстрелом противника

Министр обороны Армении Давид Тоноян принял участие в похоронах солдата Артема Хачатряна, погибшего от выстрела противника.

Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь Министерства обороны РА АрцрунОваннисян сделал об этом заметку на своей странице в Facebook.

«Отношение нашегонарода к своим героям особое. На похоронах солдата Артема Хачатряна, который был убит накануне, присутствовал министр обороны Армении Давид Тоноян.Сопровождая каждый залп аплодисментами, люди простились со своим славным сыном», - написал АрцрунОваннисян.

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, 13 июня, в районе 17:05 часов, в результате выстрела со стороны противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Артем ВазгеновичХачатрян (1999 года рождения).