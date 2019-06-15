Гагик Царукян вторично приглашен на допрос

Глава парламентской фракции партии «Процветающая Армения»ГагикЦарукян был вызван на допрос во второй раз.

Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Департамента информации и связей с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.

«Соответствующее письмо было направлено в Национальное собрание», - сказала она.

12 июня лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) ГагикЦарукян был вызван на допрос по делу поджога машины главы одного из предвыборных штабов кандидата в мэры Абовяна от партии «Гражданский договор»ГригораГуляна, но на допрос не явился.

8 июня 2019 года, около 04: 00, неизвестный с целью уничтожения чужого имущества поджёг дверь квартиры 46-летнего жителя Абовяна ВаанаСарибекяна и принадлежащий ему автомобильмарки NissanTida. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении. 46-летний житель был признан потерпевшим. Проведен осмотр места происшествия. Разработан следственный план и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и личности предполагаемого преступника.

Следствиепродолжается.